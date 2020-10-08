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Bafra’da veren ile alan el Sosyal Yardım Merkezi’nde buluşuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 08.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine cevap verebilmek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Yardım Merkezi’nde vatandaşlar tarafından teslim edilen ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı ve eşya gibi ürünler, bakım ve onarımı yapılarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Bafra Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine cevap verebilmek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Yardım Merkezi’nde vatandaşlar tarafından teslim edilen ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı ve eşya gibi ürünler, bakım ve onarımı yapılarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bir puanlama sistemiyle alabilecekleri ürünler vatandaşlara gösterilerek seçim yapma olanağı sağlanıyor.
Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Burada ürün getiren, yardımcı olan, hayırda bulunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu hizmeti burada bundan sonra inşallah devam ettireceğiz. Hemşehrilerimizin evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası kıyafet olur, ayakkabı, eşya gibi malzemeleri bizlere teslim etmelerini rica ediyoruz. Biz bunların gerekli bakımlarını yaptıktan sonra vatandaşlarımıza buradan teslim ediyoruz. Belirlenen puanlama sistemiyle takip edilen tarafından ihtiyaç fazlası giyim ürünleri verenle alanı burada buluşturup, ihtiyaç sahibi olup alamayan vatandaşlarımıza Sosyal Yardım Merkezimiz vasıtasıyla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Bafra Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi, ürün kabulünü haftanın her günü yapmakla birlikte, ihtiyaç sahipleri Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri merkeze başvurarak ürünleri alabiliyorlar. Ayrıca Sosyal Yardım Merkezi Alo Yardım hattına 0362 543 23 20, iç hat 260/254 numaralarından ulaşılabiliyor.

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