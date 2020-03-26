YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da yeni önlem ve uygulamalar

Bafra’da yeni önlem ve uygulamalar

SAMSUN HABERLERİ  | 26.03.2020 18:13 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, korona virüsünden korumak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.Bafra Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki toplu kullanım alanlarının başında yer alan ATM’ler ve etrafını yeniden sterilize ederek, bir metrelik güvenli sosyal mesafe alanı oluşturdu.Yoğunluğun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada toplam 44 ATM sterilize edilerek, vatandaşlara yardımcı olacak sosyal mesafe alanları belirlendi.Bafra Belediyesi öte yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektasyon aparatları yerleştirmişti.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemizin tüm ekipleri ile korona virüsüne karşı seferber olmuş durumda.

Bafra Belediyesi, korona virüsünden korumak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Bafra Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki toplu kullanım alanlarının başında yer alan ATM’ler ve etrafını yeniden sterilize ederek, bir metrelik güvenli sosyal mesafe alanı oluşturdu.
Yoğunluğun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirilen çalışmada toplam 44 ATM sterilize edilerek, vatandaşlara yardımcı olacak sosyal mesafe alanları belirlendi.
Bafra Belediyesi öte yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektasyon aparatları yerleştirmişti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemizin tüm ekipleri ile korona virüsüne karşı seferber olmuş durumda. Her alanda yapılması gereken her şeyi detayları ile birlikte düşünerek Baframızda uyguluyoruz. Bizler tüm gücümüz ve enerjimizle alandayız. Vatandaşlarımız şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da alınan kararlara ve kurallara uymaya, sosyal mesafeyi korumaya maksimum önem versinler ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Samsun Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
12:45
İkindi
16:14
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Dolmuş İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Dolmuş İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü

AK Parti Çarşamba Yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ünal'a Ziyaret

AK Parti Çarşamba Yönetiminden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ünal'a Ziyaret

Hayalini gerçekleştirmek için kurduğu işletmede 22 çeşit fındık üretiyor

Hayalini gerçekleştirmek için kurduğu işletmede 22 çeşit fındık üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.