YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar Belediyesi, korona virüs sürecinde iş imkanı sunuyor

Bağcılar Belediyesi, korona virüs sürecinde iş imkanı sunuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bugüne kadar binlerce işsize iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde de onlarca kişiye ekmek kapısı oldu.

Bugüne kadar binlerce işsize iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde de onlarca kişiye ekmek kapısı oldu. Kariyer Merkezi, tanınmış bir et restoranında çalışacak 30 kişiyi istihdam edecek. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan mülakata katılanlardan aranan özelliklere uyanlar, yakında açılacak olan yeni şubede iş başı yapacak.
İşsizlere iş bulmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Kovid-19 sürecinde 30 kişiyi iş sahibi yapmak için bir program gerçekleştirdi. Türkiye’nin tanınmış işletmelerinden Köfteci Yusuf Restoran’ın personel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında bin 200 kişiye davette bulunuldu.

Dönerci, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi alınacak
Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firma olan Köfteci Yusuf Restoran’ın insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Mülakata gelen 100 kişiden çoğunun korona virüs nedeniyle işlerini kaybedenler olduğu görüldü. İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyan 30 kişi restoranın yeni açılacak olan Merter’deki şubesinde dönerci, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek.
Evlerine ekmek götürmeleri her şeye değer
Korona virüs mağdurlarına desteklerini sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kariyer Merkezimiz normal günler de olduğu gibi pandemi sürecinde de işsiz hemşehirlerimize umut oluyor. Kurduğumuz sistemle birlikte işe yerleştirmeleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Şu dönemde vatandaşların evine ekmek götürmesine vesile olmak için çalışıyoruz. Onların evine ekmek götürüp ailelerinin mutlu olduğunu görmek her şeye değer” dedi.
Çağırıcı, firmaların talebine göre işe alımların devam edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.