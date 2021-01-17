Bağcılar Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Bağcılar Belediyesi, iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 63 parktaki mamakatiklere, boş arazilere mama ve yem bırakılırken, suluklar da dolduruldu.

İstanbul’da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte Covid-19 salgını sebebiyle hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması, sokak hayvanlarını besin bulma sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Bugüne kadar can dostları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, 63 parkta kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mahmutbey ve Göztepe Mahallesi’nde köpeklerin bulunduğu boş arazilere mama ile yem bıraktı. Ayrıca bu noktalarda bulunan suluklar da dolduruldu. İki gün içinde 150 kilodan fazla yiyecek dağıtıldı.