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Bağcılar Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

17.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Bağcılar Belediyesi, iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Bağcılar Belediyesi, iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 63 parktaki mamakatiklere, boş arazilere mama ve yem bırakılırken, suluklar da dolduruldu.
İstanbul’da iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte Covid-19 salgını sebebiyle hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması, sokak hayvanlarını besin bulma sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Bugüne kadar can dostları yalnız bırakmayan Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, 63 parkta kurulu olan mamamatiklere, İSTOÇ çevresi, Mahmutbey ve Göztepe Mahallesi’nde köpeklerin bulunduğu boş arazilere mama ile yem bıraktı. Ayrıca bu noktalarda bulunan suluklar da dolduruldu. İki gün içinde 150 kilodan fazla yiyecek dağıtıldı.

"Tüm canlıların yaşamını önemsiyoruz"
İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Can dostlarımızın yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu karlı ve soğuk günlerde daha çok özen gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımız gün boyunca ilçeyi sokak sokak dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor ve onlarla ilgileniyor” dedi.
Bağcılar Belediyesi’nce kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için bir dizi önlem alındı. İki vardiya halinde 24 saat esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 300 personelden oluşan 12 ekip oluşturuldu. Görevliler, kar küremeden temizliğe kadar birçok faaliyette bulunuyor.

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