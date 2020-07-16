Bağcılar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca türlü badireleri atlattığını belirterek, "Son olarak da 4 yıl önce devleti yıkmak ve millet iradesini kaldırıp atmak isteyen FETÖ'cü hainlerin darbesiyle karşılaştık. Geçen süre içinde halkta, siyasette, devlette sivil toplum kuruluşlarında gerekli ayıklamalar yapılmış ve devletimiz daha güçlü ayağa kalkmıştır. O günlerden bugünlere gelmek bu millete Allah'ın verdiği bir ilimdir, irfandır." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 15 Temmuz gecesi adeta Çanakkale ruhunun canlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu millet, 'Adnan Menderes ve Turgut Özal'a yapılanları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu ülkeye bir daha yaptırmayız.' dedi. Kahramanlar tankların önüne yattı, namlunun üzerine yürüdü, terör örgütü üyelerini bozguna uğrattı ve o gece selalarla gelen diriliş şanlı bir destana dönüştü. Biz Bağcılar ailesi olarak bir daha bugünleri yaşamamak ve görmemek adına inançlı nesiller yetiştirmek için tüm çalışmalarımızı hep birlikte devam ettireceğiz."

Çağırıcı, 86 yıllık hasretin sona ererek Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye girenlere de kupa ve madalyaları verildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde katılımcılara çorba ikram edildi.

Anma programı Bağcılarlı gençlerin başlattığı demokrasi nöbetiyle devam etti. Demokrasi nöbeti, 04.30'a kadar sürecek.

