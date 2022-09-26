Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da dün beraber yaşadığı annesini öldürüp kaldıkları evi ateşe veren zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında tartıştığı annesi H.S'yi (58) bıçakla öldüren, kaldıkları evi ateşe veren 26 yaşındaki A.S, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli A.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

- Otopsi işlemleri tamamlandı

Oğlu tarafından öldürülen H.S'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

H.S'nin naaşı, eşi ve yakınları tarafından teslim alınarak cenaze nakil aracıyla Bağcılar İmam Ali Camisi'ndeki gasilhaneye götürüldü.

Kadının cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz