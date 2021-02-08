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Bağcılar’da iki günde 500 ünite kan bağışı

08.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da yaşayan Trabzonlular, kan bağışında bulunmak için hafta sonu Bağcılar Meydanı’nda kurulan Kızılay’ın çadırına akın etti.

Bağcılar’da yaşayan Trabzonlular, kan bağışında bulunmak için hafta sonu Bağcılar Meydanı’nda kurulan Kızılay’ın çadırına akın etti. İki gün süren kampanyada toplam 500 ünite kan toplandı.
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, hafta sonu önemli bir etkinliğe sahne oldu. İlçede yaşayan Trabzonlular, Covid-19 sebebiyle azalan kan stoklarını yeterli seviyeye getirmeye davet edildi.
Çağrıyı duyan ilçe sakinleri kan bağışında bulunmak amacıyla 6-7 Şubat 2021 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında meydanda kurulan Kızılay çadırına gitti. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman çadır önünde kalabalık oluştu. Vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında maske-mesafe-hijyen kuralına uyularak çadıra alındı. Trabzonlu gençlerin büyük katılım gösterdiği kampanyaya Bağcılar Belediyesi çalışanları da destek verdi.

"Her damla kan bize umut oluyor"
Pandemi sürecinde kan stoklarındaki azalmaya dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kana bir gün değil her zaman ihtiyacımız var. O yüzden kan bağışını dönemsel düşünmememiz gerekiyor. Özellikle son bir yılda salgın nedeniyle stoklarda azalma olduğunu öğrendik. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak böyle bir kampanya düzenledik. Kan verme konusunda her zaman öncü olan Bağcılarlı hemşehrilerimiz yine büyük bir duyarlılık gösterdiler ve geniş katılım gösterdiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bağışlanan her damla kan bize umut oluyor” dedi.
Cumartesi ve pazar günü gerçekleşen kampanyada toplam 500 ünite kan toplandı.

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