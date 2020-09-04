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Bağcılar’da maske ve sosyal mesafe denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınıyla mücadeleyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı genelge doğrultusunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler uyarıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalar Bağcılar’da titizlikle gerçekleştiriliyor.

Covid-19 salgınıyla mücadeleyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı genelge doğrultusunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenler uyarıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalar Bağcılar’da titizlikle gerçekleştiriliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge kapsamında bugün de ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim yapıldı.
Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla ilçedeki kamu kurumları ve esnaf sıkı bir şekilde denetlendi. Uygulamada zabıta ekipleri, salgının son dönemdeki seyrini göz önünde tutarak alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilumum yaşam alanları ve kamu kurumlarını kontrol etti.
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki de Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi’ndeki uygulamalara iştirak etti. Yetkililer, temizlik, maske ve mesafe konusunda titiz davrandı. Kurallara uymayanlar ise ikaz edildi.

“Herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım “
Salgının olumsuz etkilerini yok etmek için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnşallah toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, anlayışı ve mücadelesiyle bu hastalığın da üzerinden geleceğiz. Hepimiz tedbirlere titizlikle uymak zorundayız” şeklinde konuştu.
Polis ve zabıtanın birlikte hareket ettiği denetimler gün boyu sürdü.

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