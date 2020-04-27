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Bağcılar’da yürüyüş yollarına giriş-çıkış yasağının süresi uzatıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar’da 10 Nisan’da başlayan ve bugün sona eren Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesindeki yaya trafiği yasağıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar’da 10 Nisan’da başlayan ve bugün sona eren Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesindeki yaya trafiği yasağıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre aynı noktalar bugünden itibaren başlayarak 11 Mayıs tarihine kadar saat 15.00 ile 24.00 arasında kapalı olacak.
Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 10 Nisan’da başlayan Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, “Yürüyüş Yolu” olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi ve Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi’nin yaya giriş-çıkış yasağı bugün sona erdi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda ek tedbirler alındı.

Karara uymayanlara cezai işlem
Bu kapsamda iki meydan ile yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan toplam 6 cadde ve sokakta 15 gündür uygulanan yaya giriş-çıkış yasağı 11 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Ancak yeni düzenleme ile yaya yasağı 15.00 - 03.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bugün saat 15.00’ten itibaren başlayan uygulama 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek.
Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanlar bu karardan muaf tutuluyor. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi.
Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri yayaların geçişine izin vermiyor.

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