YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılarlı karateci Macaristan’dan altın madalyayla döndü

Bağcılarlı karateci Macaristan’dan altın madalyayla döndü

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele veren Bağcılar Belediyesi Karate Takımı sporcusu Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı.

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele veren Bağcılar Belediyesi Karate Takımı sporcusu Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı. 16 yaşındaki Yürür, geçen yıl Danimarka’da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na Avrupa Karate Federasyonuna üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı. Budapeşte Arena’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türk Karate Milli Takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcularından Ömer Faruk Yürür (16) de yer aldı. Gençler 68 kilo kategorisinde ter döken Yürür, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

"Her zaman onların yanındayız"
Altın madalyayla yurda dönen Ömer Faruk Yürür’ü tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız kendilerine verilen emeğin hakkını vererek madalyalar kazanıyorlar. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.
Birçok uluslararası platformda şampiyonlukları bulunan milli sporcu, geçen yıl Danimarka’da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Sivasspor için birlik ve beraberlik programı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Hazır giyim ve tekstilde kadın istihdam oranı yüzde 55

Hazır giyim ve tekstilde kadın istihdam oranı yüzde 55

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

Ceyhan’da vatandaşlara nikotin ölçümü yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.