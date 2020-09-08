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Bağda sıra arası bitki uygulaması sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, bağda sıra arası örtü bitkileri uygulaması gerçekleştiriliyor.Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce örtü bitkileri uygulamalarının bağlarda etkilerini araştırmak adına geçen yıl başlatılan proje bu yılda devam ettiriliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, bağda sıra arası örtü bitkileri uygulaması gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce örtü bitkileri uygulamalarının bağlarda etkilerini araştırmak adına geçen yıl başlatılan proje bu yılda devam ettiriliyor. Bu kapsamda bağda sıra aralarında çeşitli bitkiler ekildi. Bu proje ile bağcılığa yeni bir yön verilmesi planlanıyor. Toprak yüzeyini kaplayan örtü, bitkileri toprağa bitki besin elementi ve organik madde ilavesi, erozyon kontrolü, toprak suyunun korunması, yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesini sağlıyor.
Bu uygulamadaki sayesinde toprağın yapısını çok fazla toprak işleme yapmadan muhafaza etmek ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda toprak yapısını iyileştirmek hedefleniyor. Bağda sıra arası bitki uygulaması çerçevesinde yöre bağcılığına yeni bir yön verilmesi planlanıyor.

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