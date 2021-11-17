YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağışıklık dostu kırmızı pancar kilo vermeyi destekliyor

Bağışıklık dostu kırmızı pancar kilo vermeyi destekliyor

17.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Topuzlu: - "Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pancar düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile uzun sürekli tokluk sağlayabildiğinden kilo vermeyi destekler"

İSTANBUL (AA) - Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Topuzlu, "Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pancar düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile uzun sürekli tokluk sağlayabildiğinden kilo vermeyi destekler. Posalı bir sebze olmasından kaynaklı bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemlerinin önüne geçen kırmızı pancar sindirim sistemi dostudur." ifadelerini kullandı.

Topuzlu, Medipol Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, kalp, bağırsak ve karaciğer dostu olan kırmızı pancarın faydalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı pancarın kansere karşı savaştığını belirten Topuzlu, "İçeriğindeki betalain sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyan kırmızı pancar nitrat içeriği sayesinde kan basıncını düşürerek tansiyonu kontrol altına alır. Karaciğeri temizler ve kansızlığa iyi gelir." açıklamasında bulundu.

- "Detoks etkisi gösteriyor"

Gizem Topuzlu, pancara kırmızı rengini veren betalain maddesinin, etkili bir antioksidan olduğunu ve detoks etkisi gösterdiğini belirtti.

Ayrıca içeriğindeki B6, B9, A, E, K ve bağışıklık sistemini destekleyen C vitamininin yanı sıra fosfat ve potasyum minerallerini de bünyesinde bulundurduğunu aktaran Topuzlu, "Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pancar düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile uzun sürekli tokluk sağlayabildiğinden kilo vermeyi destekler. Posalı bir sebze olmasından kaynaklı bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemlerinin önüne geçen kırmızı pancar sindirim sistemi dostudur." ifadelerini kullandı.

- "Salataya ekleyerek çiğ tüketmek en sağlıklısı"

Kırmızı pancarı çiğ olarak tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Topuzlu, şunları kaydetti:

"Haşlayarak, buharda pişirerek veya çiğ şekilde tüketimi uygundur. Fakat unutmamamız gereken pancar içeriğindeki betalainden kaynaklı ısıya çok dayanıklı olmayıp çiğ olarak rendeleyerek zeytinyağlı salata şeklinde tüketilmesi en sağlıklı olandır. Haşlama ve buharda pişme süresi 15 dakikayı geçmeden yoğurtlayarak meze şekliyle servis edilebilir. Turşusu yapılabilir. Son olarak da fermente edilerek içecek olarak tüketilebilir. Oldukça kolay hazırlama yöntemleriyle kırmızı pancarı günlük beslenme düzenimize dahil edebilir ve sayısız faydalarından yararlanarak sağlığımıza katkıda bulunabiliriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Milli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tamMilli kalecilerin Dünya Kupasına katılma inancı tam

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Kasım Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

"Dur" ihtarına uymayan kişi jandarma ekiplerince vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.