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Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.Diyarbakır’da Nevroz ve Aram Tigran caddelerini birleştirerek imar yoluna ve havalimanına bağlayan alanda uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.

Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor

Diyarbakır’da uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor.
Diyarbakır’da Nevroz ve Aram Tigran caddelerini birleştirerek imar yoluna ve havalimanına bağlayan alanda uzun yıllardır ihmal edilen yol sorunu Bağlar Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile başlatılan çalışmalarda 20 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda olacak yolun çalışmalarına başlandı.
Okul, cami ve çok sayıda esnafın yer aldığı güzergahın yapılacak çalışmayla aynı zamanda kentin en uzun ve geniş caddelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Yolun hizmete açılmasıyla Karacadağ bölgesi ve Siverek yolundan gelip havaalanı mevkisi ve şehir içine doğru akan trafiğin de kısalması ve rahatlaması bekleniyor. Bağlar Belediyesi, ilçenin diğer bölgelerinde de yeni yol yapma, yol bakım ve asfaltlama hizmetlerini devam ettiriyor. Çalışmaların kış mevsimine yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor

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