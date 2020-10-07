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Bağlar Belediyesine ait kütüphane öğrencilerin umudu haline geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun göreve başladıktan sonra teknolojik imkanlarla donatarak eğitim merkezine dönüştürdüğü belediyeye ait kütüphane sunduğu imkanlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin umudu haline geldi.Pandemi süreci başlamadan önce 2020 yılının ilk 3 ayında 2 bin 753 kişi tarafından ziyaret edilen kütüphanede binden fazla kişi ders çalışma imkanı buldu.

Bağlar Belediyesine ait kütüphane öğrencilerin umudu haline geldi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun göreve başladıktan sonra teknolojik imkanlarla donatarak eğitim merkezine dönüştürdüğü belediyeye ait kütüphane sunduğu imkanlarla ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin umudu haline geldi.
Pandemi süreci başlamadan önce 2020 yılının ilk 3 ayında 2 bin 753 kişi tarafından ziyaret edilen kütüphanede binden fazla kişi ders çalışma imkanı buldu. 2020 yılının Ocak ayında bin 66, Şubat ’ta bin 129 ve Mart ’ta da 558 kişi ziyaret ederek belediye tarafından sunulan çeşitli imkanlardan yararlandı. Ders çalışmaya gelen öğrencilere belediye tarafından rehberlik hizmeti desteği sağlanırken, ,kaynak kitap ve test kitapları gibi imkanlar da sunuldu.

TYT-AYT kurslarına devam
Kütüphane bünyesinde ilk kez geçen yıl oluşturulan ve sunulan teknolojik imkanlarla beraber ücretsiz hizmet veren TYT-AYT kurslarına katılan öğrencilerin 36’sı çeşitli üniversitelere yerleşmişti. İlk yılında başarılı bir grafik çizen kurs merkezi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerin umudu oldu. 173 öğrencinin kayıt yaptığı kursun önümüzdeki günlerde çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kütüphane bünyesinde pandemi koşulları için geçerli önlemleri alarak hizmete devam edeceklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle mart ayından itibaren çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. Yeni dönemde imkanları ve tedbirleri artırarak geleceğin teminatı olan çocuklarımıza hak etmiş oldukları hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Eğitim en çok hassas olduğumuz konuların başında geliyor” dedi.

Bağlar Belediyesine ait kütüphane öğrencilerin umudu haline geldi

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