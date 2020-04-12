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Bağlar caddelerinde bahar havası

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, bir yandan da belediyenin diğer hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, bir yandan da belediyenin diğer hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. İlçedeki parklar, refüjler ve caddelerde bulunan çimlerin bakım ve yenilenmesi yapıldı.
Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını tedbirlerinin oluşturduğu yoğunluğa rağmen belediyeye ait diğer hizmetleri de ara vermeden sürdürüyor. Yeni ekilen çimler ile bakımı yapılan çimlerden sonra park, cadde ve refüjlerde baharı müjdeleyen renkli görüntüler çıktı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler park, cadde ve refüjlerde hummalı bir çalışma yaparak yabancı ot temizliği, budama, çim biçme ve ekim çalışmaları yaptı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her şeye rağmen hayatın devam ettiğine dikkat çekerek bu nedenle belediye hizmetlerini aksatmadan ilçeyi bahar dönemine ve yaz mevsimine hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

“Korona virüsü atlattıktan sonra bu güzelliklerin tadını çıkaralım”
İlçede bulunan park, cadde ve refüjlerde gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Ekiplerimiz her gün yabancı ot temizliği, budama, çim biçme ve ekim çalışmaları yapıyor. Parklarımız ve caddelerimiz insanın içini ferahlatan, göz kamaştıran renkli görüntüler kazandı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Şu an için vatandaşlarımız kendi sağlıklarını korumak amacıyla alınan tedbirler gereği bu güzel tablodan yararlanamıyor. Ama inanıyoruz ki bu zor günler kısa zamanda son bulacak ve vatandaşlarımız bu güzelliklerin tadını çıkaracak. Bu yüzden biraz daha sabırla ve tedbirlere uyarak evde kalmalarını rica ediyoruz. Her darlığın sonunda bir ferahlık vardır” dedi.

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