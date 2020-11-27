Bağlar’da korona virüs denetimleri devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yayımlanan 4 günlük yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri kapsamında bölgenin tek kadın semt pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde 4 gün üst üste yoğunlaştırılmış şekilde uygulanmasını istediği korona virüs denetimleri kapsamında Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi, pazar yerleri başta olmak üzere toplum yaşantısını ilgilendiren tüm alanlarda denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin gün boyu devam eden denetimlerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da destek verdi. Bölgenin ilk ve tek kadın semt pazarına çıkarma yapan Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek salgınla ilgili önlemlere mutlaka uymaları gerektiğini dile getirdi. Virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu alanların başında gelen pazar yerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi kurallara uyulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Beyoğlu, alınan önlemlerin vatandaşın sağlığını korumak için olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak tüm imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz” mesajını verdi.

Pazar yerini gezen zabıta aracından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapılarak salgın tehlikesine ve önlemlere dikkat çekildi.