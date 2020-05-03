YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar’da temizlik ekipleri kısıtlama günlerinde görev başında

Bağlar’da temizlik ekipleri kısıtlama günlerinde görev başında

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insan sirkülasyonu yaşanmayan cadde ve sokakları dezenfekte ederek kısıtlama sonrası için hijyenik hale getirdi.Bağlar Belediyesi, buhar özelliği olan araçların püskürttüğü antiseptik solüsyon ilaçlarıyla dezenfekte çalışması yaparak yaşam alanlarını yeni tip korona virüs günlerinde hijyenik hale getirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle insan sirkülasyonu yaşanmayan cadde ve sokakları dezenfekte ederek kısıtlama sonrası için hijyenik hale getirdi.
Bağlar Belediyesi, buhar özelliği olan araçların püskürttüğü antiseptik solüsyon ilaçlarıyla dezenfekte çalışması yaparak yaşam alanlarını yeni tip korona virüs günlerinde hijyenik hale getirdi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile cadde ve sokaklarda çalışma başlatan ekipler, çevre dostu özelliği olan araçlarla temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

"Temiz bir çevre için mücadele ediyoruz"
Vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda cadde ve sokaklara çıkmasını arzuladıklarını belirten Beyoğlu, “3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ettik. Dezenfekte edilmiş hijyen ve temiz bir çevre için mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan salgın tehlikesi geçene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkmaları halinde ise sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istiyoruz. Unutmayalım ki virüs, alacağımız önlemlerden güçlü değildir. Ne panik ne rehavet ne ihmal, hayatımızı tedbirler ışığında devam ettirelim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:14
Öğle
12:21
İkindi
16:08
Akşam
19:18
Yatsı
20:45

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Diyarbakır’daki STK’lardan Vali Güzeloğlu’na korona virüs teşekkürü

Diyarbakır’daki STK’lardan Vali Güzeloğlu’na korona virüs teşekkürü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Sıcaktan Bunalan Diyarbakırlılar Cami Ve Parklara Akın Ediyor

Sıcaktan Bunalan Diyarbakırlılar Cami Ve Parklara Akın Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.