Bağlar’da yeni tedbirler ışığında denetim seferberliği

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen korona virüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler ışığında ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim seferberliği başlattı.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı yeni denetim tedbirlerini devreye soktu. Vaka sayısının yeniden yükselme eğilimine göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ek tedbirlerin ardında harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, zabıta ekiplerinin 24 saat sahada kalarak yaşamın her alanında denetimler gerçekleştirmeleri talimatını verdi. Gruplar halinde görevlendirilen ekipler, ilçenin bir çok kilit noktasında sahaya yayılarak vatandaşları ve esnaflara uyarılarda bulunuyor. Kuruçeşme bölgesinde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunan zabıta ekipleri, şikayet konusu olan kaldırım işgallerine de son verdi.

Fırınlara ve kaçak hayvan kesimine yasal işlem

İlçedeki fırınlara çıkarma yapan ekiplerin gündeminde son zamanlarda şikayetlere neden olan gramaj ve fiyat dengesizliği vardı. Kurallara uymayanlar hakkında işlem uygulanırken, birçok işletme de uyarıldı. Yeniköy Mahallesinde kaçak olarak gerçekleşen hayvan kesimleri belediye ekiplerini harekete geçirdi. Bugüne kadar defalarca gündeme gelen ve her defasında kaldırılarak işlem yapılan kaçak et kesimi ve satışı hakkında ilgili kişilere yönelik yasal işlem uygulandı. Ekipler, gün boyu cadde ve sokaklarda Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça olmak üzere araçlardan anonslar yaparak tehlikenin duruma dikkat çekiyor. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda geniş kapsamlı olarak gerçekleşen denetimlerde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve emniyet güçleri de Bağlar Belediyesine destek verdi.