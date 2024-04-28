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Bahar dizisi 11. bölüme ünlü komedyen konuk oluyor! Muhtar rolünde olacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 13:46
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi başarılı isimleri bir araya getiren Bahar dizisine ünlü komedyen konuk oluyor. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, salı günleri yayımlanan "Bahar"da rol alacak

Bahar dizisi 11. bölüme ünlü komedyen konuk oluyor! Muhtar rolünde olacak

Show TV'nin popüler dizileri arasında yer alan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" adlı dizi reyting rekorları kırıyor.

Son olarak Bahar'ın evi terk etmesiyle biten 10. bölüm herkesi merak içinde bırakmıştı. 11. bölüm merak edilirken bomba bir ismin diziye konuk olacağı gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 11. bölümünde, tanınmış komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak hizmet verdiği bir köyde muhtar Hasibe karakterini canlandıracak.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı ve Ayça Üzüm'ün senaryosunu kaleme aldığı bu dizi, Haziran ayının ikinci haftasında sezon finali yapmayı planlıyor.


Vitrin


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Demet Evgar gönül
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