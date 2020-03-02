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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Reyhanlı'ya geldiler

HATAY HABERLERİ  | 02.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: - "Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, hep beraber kenetlenmeliyiz. Ordumuza, devletimize şartsız şekilde sahip çıkmalıyız"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'ya gelerek Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Genel Başkan Ziya Sözen, güvenlik korucusu ve şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu grupla geldiği ilçede, gazetecilere açıklamada bulundu.

Her zaman Türk askerinin yanında olduklarını dile getiren ve yıllarca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröre karşı mücadele veren güvenlik korucuları olarak sınır ötesi operasyonlara katılmak için talimat beklediklerini vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:

"Bizler şehit ve gazi olma pahasına Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istiyoruz. Askerimiz orada şehit, gazi olurken biz evlerimizde televizyon seyrederek beklemek istemiyoruz. Bizim ne ABD ne de Rusya gibi Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'nin petrolünde de gözümüz yok. Suriye'de, terör bataklığını yerinde kurutmak için varız. Biz zalim Esed rejiminin zulmü altında olan mazlum ve mağdurları korumak için varız. Biz Suriye'de huzuru, barışı ve kardeşliği sağlayarak mültecilerin bir an önce ülkelerine dönmesi için oradayız. Ülke olarak çok zor ve zahmetli günlerden geçiyoruz. Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hep beraber kenetlenmeliyiz. Ordumuza, devletimize şartsız şekilde sahip çıkmalıyız."

Açıklamanın ardından grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Destek Hatay İdlib Reyhanlı Sınır

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