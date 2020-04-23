YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Munzur Dağının yamaçlarında ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.Munzur Dağında, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor.

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Munzur Dağının yamaçlarında ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Munzur Dağında, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor. Munzur Dağının eteklerinde açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan’da görsel şölen sunuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:15
Yatsı
20:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Edıs Eczanesi
Merkez
Zübeyde Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan Halk Eğitim Merkezi’nde, maske üretimi başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

Erzincan’da sinek ve haşerelere karşı larvasit ilaçlama faaliyetleri başladı

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.