YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Bahçecik Semt Meydanı’nın zemin betonu atıldı

Bahçecik Semt Meydanı’nın zemin betonu atıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Yapımına kısa bir süre önce başlanan Bahçecik Semt Meydanı’nda zemin betonu atıldı.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Bahçecik Semt Meydanı’nı ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçecik Semt Meydanı’nın zemin betonu atıldı

Yapımına kısa bir süre önce başlanan Bahçecik Semt Meydanı’nda zemin betonu atıldı.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Bahçecik Semt Meydanı’nı ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taş duvar çalışmaları yakın zamanda tamamlanan meydanda zemin betonu da atıldı. 347 metrekare alanda devam eden projede, 100 metrekare alanı otopark olarak kullanılacak meydanda peyzaj çalışmaları da yapılacak. Bahçecik’e yaraşır estetik ve modern bir görüntü kazanacak olan semt meydanına vatandaşların oturup dinlenebilmesi için kent mobilyaları da yerleştirilecek.

Bahçecik Semt Meydanı’nın zemin betonu atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Marmara Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Lotus Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Hayat Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Zeydan Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.