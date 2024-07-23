Bahçeli "Köpeklerin öldürülmesine karşıyız" deyince Ebru Polat paylaşım yaptı: Sayın genel başkanımız...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısı sırasında sokak hayvanları konusunda da konuştu.

Tepki çeken yasaya dair açıklama yapan Bahçeli, “MHP hayvan dostudur, köpeklerin öldürülmesine karşıyız” dedi.

Bahçeli'nin “Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP üzerine düşeni yapacaktır. Kimse merak etmesin" sözleri sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Yasaya ilk günden beri tepki gösteren şarkıcı Ebru Polat da Bahçeli'yi destekleyerek şunları yazdı:

"Sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli her zamanki gibi kendine yakışanı yapmıştır. Gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da asla böyle bir yasaya izin vermeyeceğine çok eminim."