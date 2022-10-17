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Bahçelievler Gençlik Tiyatro Akademisi, "Sahne Gençlerin" sloganıyla eğitimlere başladı

17.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler Gençlik Tiyatro Akademisi, "Sahne Gençlerin" sloganıyla eğitimlere başladı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi tarafından genç yeteneklerin sahne heyecanını paylaşmak ve sanatsal gelişimlerine katkı sumak amacıyla kurulan Gençlik Tiyatro Akademisi eğitimlere başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sahne Gençlerin" sloganı ile yola çıkan akademide liseli ve üniversiteli gençlere tiyatro alanında kendini tanıtma imkanı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gençleri sahnelerde görmek istediklerini belirterek, "İzleyiciyi genç sanatçılarla, sanatçı adaylarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Atölyeler sonrasında birçok yapımcı ve tiyatro sahibi katılımı ile gençlerle buluşma sağlayacağız. Akademiye uzman yazar, yönetmen ve usta oyuncular da konuk olacak. Bahçelievler'de kendisini bilimin ve sanatın ilkeleriyle donatmış, kendine güvenen, dünya sahnelerinde ülkemizi gururla temsil edecek gençler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bahçelievler Belediyesi ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği iş birliğinde başlatılan akademide ayrıca Yazarlık Atölyesi, Yönetmenlik Atölyesi, Drama ve Oyunculuk Atölyesi, Sahne Tekniği Atölyesi ve Dramaturji Atölyesi gibi birçok alanda da çalışmalar yer alacak.

1001 Sanat'ın katkılarıyla oluşturulacak atölyelerde katılımcılar kapsamlı bir tiyatro eğitiminden geçecek ve akademi eğitimleri Bahçelievler Belediyesince tahsis edilen salonlarda gerçekleştirilecek.

Akademi kapsamında bugüne kadar Bahadır Yenişehirlioğlu, Çiçek Dilligil, Nedim Saban, Cihat Süvarioğlu, Mücahit Koçak, Mehmet Solmaz, Sinan Albayrak ve Ozan Akbaba gençlerle bir araya gelirken, yarın Turgay Tanülkü, 19 Ekim'de Aslınur Sarıca ve Dr. Emre Özerden, 20 Ekim'de Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, 21 Ekim'de Volkan Severcan ve Bora Severcan atölye çalışması yapacak.

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