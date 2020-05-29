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Bahçelievler’de aylar sonra ilk cuma namazı kılındı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapatılan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.Yaklaşık 2.5 ay önce korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde namaz kılınması yasaklanan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yenden toplu halde ibadete açıldı.

Bahçelievler’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde ibadete kapatılan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.
Yaklaşık 2.5 ay önce korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde namaz kılınması yasaklanan camiler, bugün cuma namazı ile birlikte yenden toplu halde ibadete açıldı. Bahçelievler’de cuma namazı hem cami içinde hem de cami avlusu ve sokaklarda kılındı. Cuma namazı kılan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydu. Vatandaşların kendi seccadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan, seccade getiremeyen vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi, tek kullanımlık seccade, dezenfektan ve maske dağıttı.
Camilerin özlendiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Camileri özlemişiz. Özellikle Bahçelievler’deki vatandaşlarımız kurallara uymuşlar. Maskesiz gelmemişler zaten biz de Bahçelievler Belediyesi olarak maske dağıtıyoruz. Tek kullanımlık kağıt seccade de yaptırdık. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye başlıyoruz; ama burada önemli olan rehavete kapılmamak. Maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Valiliğin kararı ile bu saatte beklenen yağıştan dolayı vatandaşlarımız ıslanmasın diye cami içlerinde de namaz kılınması kararı vardı ama yağmur yağmadı hem içerisi hem de dışarısı doldu” dedi.

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