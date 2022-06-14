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Bahçelievler’de çıkan kavgada bir kişi yaralandı

14.06.2022 04:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de çıkan kavgada bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler’de bir düğün salonunda başladıktan sonra sokakta devam eden kavga sırasında 1 kişi yaralandı.

Soğanlı Mahallesi’nde bir düğün salonunda sebebi henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Düğün salonunun önünde de devam eden kavga nedeniyle çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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