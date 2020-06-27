YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçelievler’de dehşetin şiddeti bina içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı

Bahçelievler’de dehşetin şiddeti bina içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

Bahçelievler’de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı. Görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde bir tekstil atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından, 2 binada ve 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından zarar gören binalardan birisi mühürlendi. Mühür vurulmadan önce binada oturan vatandaşların eşyalarını almasına izin verildi. Mağdur olan vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi tarafından sıcak çorba ve yemek dağıtıldı. Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen fotoğraf kareleri patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.
Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi tarafından ikamete uygun olmayan bina sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi.

Bahçelievler’de dehşetin şiddeti bina içerisinden çekilen fotoğraf karelerine yansıdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.