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Bahçelievler’de kurban kesim alanı hizmete hazır

08.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler Belediyesi'nin Kurban Bayramı’nda hizmete sunacağı modern ve hijyenik kurban kesim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Bahçelievler’de kurban kesim alanı hizmete hazır

İSTANBUL, (DHA)- Bahçelievler Belediyesi'nin Kurban Bayramı’nda hizmete sunacağı modern ve hijyenik kurban kesim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanında vatandaşlar ve kesicilerin daha sağlıklı ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için Bahçelievler Belediyesi tarafından gerekli önlemler alındı. Kurban Bayramı süresince devam edecek kesimler teknik ve hijyenik koşullar gözetilerek gerçekleştirilecek. Kurban kesim tesisinde kesilecek kurbanlıklar vatandaşlara hijyenik poşetlerde teslim edilecek.

“ALANDA 50 USTA KASAP VE YARDIMCILARI GÖREV YAPACAK”

Kurban kesim alanıyla ilgili belediyeden gelen yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

“Modern kurban kesim alanında 50 usta kasap ve yardımcıları görev yapacak. Ayrıca belediyenin ilgili birimleri sürekli olarak alanın düzeni ve temizliği için hazır olacak. Vatandaşların kurban kesim sıralarını beklerken dinlenebileceği ikram alanları, araçları için otopark yeri de alanın içinde yer alıyor.

“Bayramın ilk üç günü kurban kesim hizmeti verilecek tesiste bayramın dördüncü günü ise adak kurbanı olan vatandaşlar kesimlerini yaptırabilecek. Bayramın dördüncü günü küçükbaş kurbanlıkların kestirmek isteyen vatandaşlara tesisin yakınındaki başka bir kesimhanede kesimlerini sağlayacak. Kurbanlıkların ayakta muayenelerinden, karkas hale getirilinceye kadar Bahçelievler Belediyesi'nin veteriner hekimlerinin kontrolünden geçecek ve kesimleri sağlanmış olacak. Bahçelievler’de Toplam 21 noktada hizmet verilecek tesislerin tümünde belediyenin gerekli sağlık müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde kesimlere izin veriliyor. İzin verilen alanların dışında kurban kesimine izin verilmeyecek.”

Bahçelievler’de kurban kesim alanı hizmete hazır - Bölge - İstanbul - Merkez

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