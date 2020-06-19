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Bahçesaray’da korona virüs gölgesinde cuma namazı

VAN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli cuma namazı kıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli cuma namazı kıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, ilçe merkezine akın etti. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafeli cuma namazı idrak ederek alandan ayrıldı.
Cuma namazını kılmak için alana gelen cemaat, eskisi gibi camilerde saf tutarak namaz kılma özlemi yaşadıklarını söyledi.

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