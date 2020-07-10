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Bahçesaray’dan Avrupa’ya uzanan başarı öyküsü

VAN HABERLERİ  | 10.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus kapsamında İspanya ve Çekya ülkelerinde staj eğitimi aldı.Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Erken Çocukluk Döneminde Oyunlar’ projesi Erasmus bünyesinde kabul edildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus kapsamında İspanya ve Çekya ülkelerinde staj eğitimi aldı.
Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Erken Çocukluk Döneminde Oyunlar’ projesi Erasmus bünyesinde kabul edildi. Bunun üzerine 2 öğretmen nezaretinde 4 öğrenci İspanya’ya, 6 öğrenci ise Çekya’ya gitti. Burada eğitim alan ve mesleki deneyim kazanan öğrenciler, gittikleri ülkelerin tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi. Çok Programlı Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, başarılı geçen eğitimin sonunda sınırlı bir süre de olsa öğrencilerin yabancı bir ülkede yaşama ve mesleki deneyim kazandıkları belirtilerek, “Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimiz oradaki farklı kültür ve yaşam tarzlarını öğrenme imkanı bulmuşlardır. Aynı zamanda Erasmus programıyla gelecekteki kariyer planları için önemli bir adım atarak özgeçmişlerini de ekleyecekleri güzel bir deneyim elde etmişlerdir. İlçemizde ilk defa Erasmus’a katılım sağlanarak okulumuz yurtdışında temsil edilmiştir. Bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde de Erasmus’un bir parçası olmayı temenni ediyoruz” denildi.

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