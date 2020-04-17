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Bahçesaraylı muhtardan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 19:41 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki mahalle muhtarları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi.AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı öncülüğünde bir araya gelen 20 mahalle muhtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi.

Bahçesaraylı muhtardan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki mahalle muhtarları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı öncülüğünde bir araya gelen 20 mahalle muhtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi. Muhtarların kendi aralarında topladıkları parayı Çömlekci Mahalle Muhtarı Selim Alaca, Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ilgili bankaya götürerek açıklanan kampanya hesabına yatırdı.
Kampanyaya destek veren muhtarlara teşekkür eden Başkan Sabırlı, “Değerli mahalle muhtarlarımdan böyle güzel bir çalışmaya imza attıkları için kendilerine çok teşekkür ederim. Gönülleri zengin değerli muhtarlarım her zor zamanda ilk desteğe koşan ve örnek teşkil eden insanlardır. Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sıkıntı ve zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.

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