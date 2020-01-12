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  4. Bahçesaraylı öğrencilerin klibine yoğun ilgi

Bahçesaraylı öğrencilerin klibine yoğun ilgi

VAN HABERLERİ  | 12.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki İzzet Görür Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.İzzet Görür Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının Eylül 2019 tarihi itibariyle tüm okullarda okul zili olarak kullanılması için yayınlanan “Okul Zili” şarkısı için hazırladıkları klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki İzzet Görür Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
İzzet Görür Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının Eylül 2019 tarihi itibariyle tüm okullarda okul zili olarak kullanılması için yayınlanan “Okul Zili” şarkısı için hazırladıkları klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. 36 öğrenci, 9 öğretmen ve 5 sivil vatandaşın rol aldığı klibin çekim sürecini yöneten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İlker Genç, sürece başlarken bu kadar eğlenceli olacağını tahmin etmediklerini belirterek, halkın ve öğretmenlerin oyunculuk ve mekan konularında istekli ve yardımsever tavırlarının süreci eğlenceli hale getirdiğini kaydetti.
Klibin fikir sahibi ve sürecin başından sonuna kadar çekimlere katılan Resim Öğretmeni Hacer Çetinkaya ise, öğrenci ve öğretmenlerin gün boyu dinledikleri bu güzel şarkının daha fazla insana ulaşması, hem de öğrencilerin “yedinci sanat” olarak bilinen sinemanın yapım sürecine dahil olarak öğrenmeleri için böyle bir projede yer aldığını belirtti. Klibin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çetinkaya, 3 dakika 7 saniyelik klip müziğinin ise Nil Karaibrahimgil’e ait olduğunu söyledi.

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