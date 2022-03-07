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Bahçeşehir Koleji, Söke'de kampüs açacak

07.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji, Söke'de kampüs açacak

Bahçeşehir Kolejinin, Söke ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında kampüs açacağı bildirildi.

Kolejin yeni kampüsünün tanıtımı Kuşadası ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Aydın'da 5. kampüslerinin hizmete gireceği için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kampüsün fiziki koşullarının son derece iyi olacağını aktaran Dağ, "Şu anda 100 bine yakın öğrencimiz, 14 bine yakın eğitim ve öğretim kadromuzla birlikte çok büyük bir aile olarak Türkiye'de çok kaliteli bir işe imza atıyoruz. Bunları gurur duyarak paylaşıyorum. Söke'deki yeni açılacak kampüsümüz tüm şehir için çalışacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söke Bahçeşehir Koleji Kurucusu Olcay Özbey, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulan kampüste anaokulu, ilkokul ve ortaokulun gelecek eğitim öğretim yılının başından itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

Toplantıya Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Kuşadası ve Söke Bahçeşehir Kolejleri kurucusu Olcay Özbey ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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