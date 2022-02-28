Bahçeşehir Üniversitesi'nden Ukrayna'daki üniversite öğrencilerine destek

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle mağdur olan Ukrayna'daki üniversite öğrencilerine kontenjan uygunluğuna göre ücretsiz eğitim imkanı sunarak misafir öğrenci statüsünde üniversite eğitimi almak ya da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için bahar döneminde ücretsiz olarak okuma imkanı sunuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, Ukrayna'da üniversite hayatına devam eden Türk öğrenciler başta olmak üzere binlerce öğrenci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından dolayı mağdur oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Ukrayna'da eğitimini sürdüren Türk öğrencilere ve AB pasaportu olan Ukraynalı öğrencilere yönelik ücretsiz üniversite eğitimi verilecek. Üniversite tarafından sağlanan imkan, bahar dönemi boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da savaşın mağduriyetini yaşayan binlerce kişi arasında gençler de var. Bu gençler eğitimlerine şu anda devam edemiyorlar ve biz de onlara destek olmak istiyoruz. Ukrayna'da ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde veya dil okulunda eğitim almakta olan Türk öğrencilere ve AB pasaportu olan Ukraynalı öğrencilere yönelik misafir statüsünde, mağduriyetlerini giderebilmeleri için kontenjan uygunluğuna göre bahar döneminde karşılıksız eğitim öğretim imkanı sağlayacağız. Bununla birlikte üniversite olarak Ukrayna'da 3 üniversite 1 enstitü ile iş birliği anlaşmalarımız bulunuyor. Burada çalışmalarına devam eden araştırmacıları, akademisyenleri de üniversitemize davet ettik. Buradaki amacımız, eğitimin sürekliliği kapsamında gençlerimizin ve bilim insanlarının, eğitim ve araştırma süreçleri sekteye uğramaksızın devam etmelerine destek vermektir."

- Türk ve AB pasaportlu Ukraynalı öğrenciler yararlanabilecek

Üniversite tarafından misafir statüsünde özel öğrenci sayılacak olan öğrencilere, mağduriyetlerini giderebilmeleri için bir dönem olacak şekilde ücretsiz üniversite imkanı sağlanacak.

Verilecek eğitimin detaylarından bazıları şöyle:

"Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılacağı açıklandı. Ayrıca, özel statüde eğitim alacak öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verileceği de belirtildi. Başvuruların ise ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirileceği ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanacağı ifade edildi.

Lisans üstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenciler için ise kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının/koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirleneceği belirtildi. Ayrıca, özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge de verilecek. Gerekli şartları yerine getirerek lisans üstü programa kabul edilen öğrencilerin üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisans üstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla 4 dersini ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı koordinatörlüğünün teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebileceği ifade edildi."

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yayınlanan özel öğrenci başvuru bilgilerine www.aday.bau.edu.tr/misafiradresinden ve misafir@bau.edu.tr mail adresi üzerinden ulaşılabilecek.

