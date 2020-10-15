YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı

Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaraladı

Samsun'da bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla boynundan yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde A.C'nin (71) ineği, İ.C'ye ait bahçeye girdi. İneğin bahçesinde olduğunu farkeden İ.C. ile A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, İ.C'nin kafasına kazma sapıyla vurdu. Yaralanan İ.C. belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek A.C'yi boynundan yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından yaralı olan İ.C'yi hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürdü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.C. adliyeye sevk edildi, tedavisi devam eden A.C'nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı korona virüse yakalandı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
Sanayi esnafından belediyeye destek
Sanayi esnafından belediyeye destek

Samsun Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:25
İkindi
15:29
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.