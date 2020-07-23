Bahşılı’da çadır düğün salonu hizmete girdi

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yapılan çok amaçlı çadır düğün salonu ve sosyal tesisi faaliyete başladı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile ilçeye çok amaçlı çadır düğün salonu ve sosyal tesis yapıldı. Tesis hizmet vermeye başlarken düğün ve diğer organizasyonlar için rezervasyon yapılıyor. İlçede ırmak kenarına yapılan ve çevre düzenlemesi ile de bölgeye şık bir görüntü kazandıran tesis büyük ilgi görüyor.

Gece ışıklandırması ile de renkli bir görüntüye sahip olan tesisle ilgili bilgi veren Başkan Tekin, “Bahşılı ilçemize düğün ve çok amaçlı salon hizmete girmiştir. Ne söz verdiysek yerine getirmeye çalışıyoruz inşallah. Tesis, düğün, toplantı, konferans, seminer ve diğer amaçlar için kullanılabilecek durumda” dedi.

