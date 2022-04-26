YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

26.04.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Bilgin'den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak için Gümüşhane'ye gelen Bakan Bilgin, Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine ziyarette bulundu.

Bilgin, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'ın yanı sıra diğer aile fertleriyle görüştü.

Taziyelerini ilettiği aile fertleriyle bir süre sohbet eden Bilgin, aynı apartmanda oturan şehit polis memuru Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur'a da ziyarette bulundu.

Bakan Bilgin, 1995 yılında Giresun'da görev arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur ile bir süre sohbet etti.

Bakan Bilgin'e Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de eşlik etti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralıGümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandıAntalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladıSpor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u taraftarlar coşkuyla karşıladı
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:21
Öğle
12:25
İkindi
16:13
Akşam
19:19
Yatsı
20:47
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.