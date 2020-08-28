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Bakan Dönmez’in babasından Başkan Şahin’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in babası Sefer Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.Aslen Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in babası Sefer Dönmez ilçedeki akrabalarını ziyaret sonrası Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Bakan Dönmez’in babasından Başkan Şahin’e ziyaret

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in babası Sefer Dönmez, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.
Aslen Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in babası Sefer Dönmez ilçedeki akrabalarını ziyaret sonrası Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile başta doğalgaz olmak üzere Türkiye’nin geleceğini değiştiren, ülkemize büyük değer katan yatırımlara imza atmasının gurur verici. Bilecik’ten böyle değere sahip olduğumuz ve bu güzel ve Türk halkının sevgisini kazanan değeri yetiştiren Sefer Dönmez hocamızdan Allah razı olsun" dedi.

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