YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

14.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında yapılan etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, turizm sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından merkez Sur ilçesindeki Yeni Kapı Caddesi'nde Festival Mutfağı'nı gezdi.

Burada bazı yöresel yemeklerin yapımı hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra Büyük Kervansaray'da Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun etkinliğine katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştuKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu
Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaSivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
GÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldüGÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:10
İkindi
15:19
Akşam
17:51
Yatsı
19:07

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Cuma

Pasur Eczanesi
Yenisehir
Melih Eczanesi
Yenisehir
Latifoğlu Alipınar Eczanesi
Baglar
Zilan Eczanesi
Baglar
Botanik Eczanesi
Baglar
Özdemir Eczanesi
Kayapinar
Anadolu Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.