Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm açısından sosyal medyaya önem verdiklerini belirterek, "Müzede selfie dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma." dedi.

Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliği kapsamında Etnografya Müzesi'ni gezerek, Selfie Günü uygulamasına katıldı.

Gün dolayısıyla Bakanlığın bir yarışma düzenlediğini belirten Ersoy, yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında başarılı olan selfieye ödülü vereceklerini söyledi.

Yabancı ziyaretçilere opera bileti, yerli ziyaretçilere ise Müzekart hediye edeceklerini aktaran Ersoy, iletişim sistemlerinin gelişen teknolojiyle birlikte çok değiştiğini kaydetti.

Ersoy, "Turizm açısından sosyal medyaya önem veriyoruz. Müzede selfie dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma. Hem müzelerin tanıtımını hem de farkındalığını sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de de yaygın olmaya başladı. Biz de destekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl bir rekor kırdıklarını dile getiren Ersoy, "İlk kez 30 milyondan fazla kişi, müzelerimizi ziyaret etti. Gelir açısından da önemli bir artış oldu. Hem Türk hem de yabancı ziyaretçi sayısında ciddi artışlar var." ifadesini kullandı.