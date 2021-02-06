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Bakan Karaismailoğlu’ndan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

06.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
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Temel atma ve açılışlar için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.Bakan Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya’nın kent içi ve şehirlerarası ulaşımıyla ilgili projeler hakkında görüştü.

Temel atma ve açılışlar için Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya’nın kent içi ve şehirlerarası ulaşımıyla ilgili projeler hakkında görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu’nu makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya tarihte önemli bir yere sahiptir. Malatya Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir merkezdir. Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı ‘Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir’ diye tarif ediyoruz. Malatya ilk medeniyetin başladığı, ilk yerleşik hayatın, bürokrasi hayatının, muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemleri ile taş devrinden demir devrine evrimin yaşandığı yerdir” ifadelerini kullandı.
Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na bilgiler aktaran Gürkan, Malatya için elzem olan bazı proje ve yatırımlar için bakanlığın destek ve katkılarını beklediklerini ifade etti. Özellikle Malatya’nın yol aksında önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Gürkan, Kuzey Çevre Yolu’nun biran önce tamamlanabilmesi için de Bakan Karaismailoğlu’ndan yardım ve desteklerini beklediklerini dile getirdi.
Malatya’nın kent içi ve şehirlerarası ulaşımda ihtiyacı olan projeleri Bakan Karaismailoğlu’na sunan Başkan Gürkan, daha sonra günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Gürkan, Bakan Karaismailoğu’na kayısı, el dokuma halısı ve Arslantepe’den çıkarılan aslan figürlü ahşap biblo hediye etti.
Bakan Karaismailoğlu ve Gürkan belediye çıkışında yenilenen Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu gezdi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi idarecileri ve ziyarete katılanlar günün anısına Bakan Karaismailoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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