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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Burhan Akbudak'u tebrik etti

12.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Burhan Akbudak'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı kutladı.

Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Elde ettiği dünya şampiyonluğuyla bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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