Bakan Kasapoğlu: "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul, dünya başkenti, göz bebeği şehrimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra dünyaca ünlü efsane pilotlar, İstanbul’da buluştu. Türk gençlerinin bu konudaki ilgisi ve heyecanını, gençlerle bir araya geldiğimizde görüyorduk. Hem gençlerimiz açısından hem ülkemiz açısından mutluluk verici bir gelişme." ifadelerini kullandı. Formula 1 yarışlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Böylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil, 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması, İstanbul için ayrı bir heyecan. Bunu, 'Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması' olarak ifade etmek istiyorum. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İnşallah önümüzdeki süreçte de gençlerimizin talepleri ve heyecanlarıyla pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "İki milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul’da olacak" Salgın dolayısıyla organizasyonda seyirci olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Seyirciler bu işin önemli bir parçası ama maalesef pandemi süreci bizleri kısıtladı. Pandemiye rağmen bu organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde seyirciyle birlikte daha güzellerini gerçekleştirmek nasip olur. İki milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul’da olacak. Dünyanın incisi, göz bebeği şehrimizde bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin sahip olduğu tesislerle dünyayla rekabet ettiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle diğer organizasyonlarıyla pek çok marka organizasyonu dört dörtlük gerçekleştirmiş bir şehrimiz. Bu noktada emek, gayret, alın teri var. Bunlar rastgele oluşan faktörler değil. Ülkemizin özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili talep eden değil, talep edilen, aranan, istenen bir ülke olması, bir çalışmanın, bir gayretin ürünü. Yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizin dört bir tarafında ilmek ilmek işlenen; salonlarıyla, statlarıyla, kortlarıyla, pistleriyle ülkemizin 81 vilayetinin her noktasında ışıl ışıl parlayan tesislerimiz var. İstanbul’da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler, spor turizmi noktasında iddiasını ortaya koyuyor."

- "Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden" Formula 1 gibi birçok organizasyonu en güzel şekliyle spor camiasıyla buluşturacaklarını kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yolda gayret gösteriyoruz. Bu ideale ulaşmak için bir çaba var. Bu noktada 18 yıldan beri devlet eliyle atılan adımlar var. Bugün göğsümüzü gere gere geldiğimiz aşamayı onurla, gururla ifade ediyoruz. Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden. 9 yıl önce efsane pilotlar buraya geldi ve yarıştı. Hem İstanbul hem Intercity İstanbul Park, bu camiada iz bırakan bir marka olarak varlığını devam ettiriyor." şeklinde görüş belirtti. Organizasyonun gençler için ilham kaynağı olmasını umut ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Sporda pek çok branşta iddiası olan ve bu iddiasını her geçen gün güçlendiren gençlerimiz var. Bu gençlerimiz aynı zamanda otomobil sporlarında da hızla yükselen bir jenerasyonu temsil ediyor. Bunlardan biri de Ayhancan Güven. Biz bu gençlerimizi desteklemekle onların yanında olmakla gurur duyuyoruz. Onlar da ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Yarış sonunda verilecek kupaya ilişkin detayları da paylaşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Organizasyonun sonunda alınacak kupa, Türkiye Cumhuriyeti’nin o şanlı mührünün bu organizasyonlarda ne kadar güçlü olduğunu temsil etmesi açısından önemli. Kupada ay-yıldızımız, Galata Kulesi, dünyayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Ülkemizin asil sembolü, tarihimizin, medeniyetimizin sembolü lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı temsil ediyor. Ülkemizin bu çapta böyle bir organizasyona mührünü vurması, ortaya koymuş olduğu vizyon, güçlü liderliği, bizlere aşıladığı öz güven ve bu anlamda atılan adımlar, bizleri gururlandıran bu eserlerde ilham olması, ülkemize bu tür organizasyonların her daim kazandırılması noktasındaki samimi destekleri dolayısıyla saygı değer Cumhurbaşkanımıza spor camiamız, gençlerimiz adına şükranlarımı armağan ediyorum." Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının sonunda sporculara başarı dileyerek Intercity İstanbul Park yönetimi, Türkiye Otomobil Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

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