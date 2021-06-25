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Bakan Kasapoğlu, Milletler Ligi'nde üçüncü olan Filenin Sultanları’nı tebrik etti

25.06.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak tebrik etti.

Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanstan dolayı milli voleybolcuları kutlayan bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları’nın Tokyo 2020 öncesinde önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

İtalya’da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan milli takımı kutlayan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

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