Bakan Kasapoğlu, yeni stadının yerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli’nin yeni stadının proje alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje detaylarını harita üzerinde bir bir Bakan Kasapoğlu’na anlattı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ak Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresinin ardından kurum ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kentin merakla beklediği yeni stat proje alanını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve il protokolü ile birlikte incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, harita üzerinden Bakan Kasapoğlu’na proje detaylarını anlattı. Kayalar Mahallesi’ndeki yeni stat alanı İzmir Bulvarı’na 600 metre uzaklıkta Üçler Bölgesi ve Ali Marım Bulvarı’na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde yer alıyor. Yeni stat günümüz teknolojisi ile dizayn edilecek.

