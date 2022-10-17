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  4. Bakan Kasapoğlu, yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz'u tebrik etti

17.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz tebrik etti.

Kasapoğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz ve yılın antrenörü seçilen Göktuğ Ergin için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde klasik yayda yılın en iyi erkek okçusu seçilen milli sporcumuz Mete Gazoz ile yılın antrenörü ödülüne layık görülen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i kutluyorum. Ülkemiz için gurur kaynağı olan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz ile Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mete Gazoz gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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