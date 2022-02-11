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  4. Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım:

Bakan Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili paylaşım:

11.02.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili, "'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep'te bir inşaatta beton dökümü sırasında yaralanan ve kendisini hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa kirli kıyafetiyle binmek istemeyen işçiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin." ifadelerini kullanan Koca, ikna edilerek ambulansa binmesi sağlanan yaralı işçinin görüntülerine de yer verdi.

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