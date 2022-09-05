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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama

05.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili düzenlenmeler ile uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3'e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül'de uygulanacak. Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1'e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1'e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya konuldu."

112 Acil Hizmetlerde çalışan personelin taban ek ödemesinin yüksek tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Hesaplamada kullanılan katsayı, hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya konuldu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı fahrettin koca

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