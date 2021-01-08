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Bakan Kurum, Rumeli İskelesi’ni gezdi

08.01.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi’ni gezdi.Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi’nde de incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi’ni gezdi.

Tekirdağ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi’nde de incelemede bulundu. Bakan Kurum, bir süre gezindiği iskeleyi çok beğendi. İskele gezisinde Bakan Kurum’a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin eşlik etti. Rumeli İskelesi gezisinde Başkan Yüksel, Bakan Kurum’u çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
İskele gezisi sonrası Bakan Kurum, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i makamında ziyaret etti.

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