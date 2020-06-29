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  4. Bakan Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor."

Bakan Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor."

SAKARYA HABERLERİ  | 29.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bakan Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor."


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